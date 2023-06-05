О том, что в этот понедельник, 5-го июня, около 10 часов утра, ВС РФ опять нанесли массированный артиллерийский удар по данному населенному пункту, попав в одно из предприятий, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам Александра Прокудина, вследствие интенсивных вражеских обстрелов, травмы несовместимые с жизнью получил 55-летний охранник предприятия, который находился на своем рабочем месте. Кроме того, как в ночь, так и утром понедельника, массированной атаке из российских РЗСО (реактивных систем залпового огня) подверглись жилые кварталы Херсона, при этом, огонь велся фосфорными боеприпасами, запрещенными международными конвенциями: повреждено около 20 жилых домов, несколько гаражей, автомобили и 2 общеобразовательных учреждения.

Ранее мы писали о том, что Никополь в Днепропетровской области этой ночью дважды подвергался обстрелу тяжелой артиллерии России.