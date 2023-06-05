О том, что в Украине выплаты для экс-судей с апреля прошлого года по апрель текущего года выросли на 5 300 гривен, и достигли 97 700 гривен/ежемесячно, а также в каких регионах украинцам платят больше всего, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.
В соответствии с нормами действующего пенсионного законодательства, пожизненные выплаты начисляют в Украине 3 639 экс-судьям, но эта группа является не единственной, которая получает относительно высокий размер выплат. В частности, города и регионы, где пенсионерам гарантируют самые большие усредненные пособия:
- Киев — по 7 129 гривен;
- Донецкая область — 6 560 гривен;
- Луганская область — 6 049 гривен;
- Днепропетровская область — 5 804 гривны.
Наименьшие пенсии фиксируются у жителей:
- Тернопольской области – 3 998 гривен;
- Закарпатской области – 4 164 гривны;
- Черновицкой области – 4 182 гривны.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказали, как увеличить размер пенсии.