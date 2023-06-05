О том, что северная воздушная масса, определяющая некомфортные метеоусловия в первой половине новой недели, в особенности — в темное время суток, в ближайшие дни покинет небо над Украиной, и потому температурные показатели вернутся к летней норме, с грозовыми дождями в определенных регионах, которые позднее накроют прочие области нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на обзор синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный порталом Meteoprog.

Во вторник, 6-го июня, в западной части Украины днем пройдут небольшие дожди, а на остальной части — без осадков. Отметки на термометрах: в ночь — от +9 до +14 градусов по Цельсию (на востоке холоднее — от +5 до +10 градусов по Цельсию), а днем — от +21 до +26 градусов по Цельсию.

В среду, 7-го июня, с утра в западных областях, а днем — и в Киевской области, выпадут кратковременные осадки в сопровождении гроз. В остальных областях Украины — сухо. Температурные значения: в ночь — от +10 до +15 градусов по Цельсию, а днем — от +22 до +27 градусов по Цельсию (на западе холоднее — от +16 до +21 градусов по Цельсию).

В четверг, 8-го июня, сохранятся неустойчивые и влажные погодные условия с грозами в западных регионах, при этом, в прочих областях — переменная облачность и без каких-либо осадков. Температурные значения: в ночь — от +11 до +16 градусов по Цельсию, а днем — от +23 до +28 градусов по Цельсию.

В пятницу, 9-го июня, значительных осадков над Украиной не ожидается, за исключением крайнего севера страны и западных областей — здесь прольются грозовые ливни, иногда с градом и шквалистыми порывами ветра. Температурные показатели: в ночь — от +12 до +17 градусов по Цельсию, а днем — от +23 до +28 градусов по Цельсию (на юге теплее — до +30 градусов по Цельсию).

Ранее мы писали о том, смогут ли украинцы, проживающие у побережья Одесской и Херсонской областей отдохнуть у моря в этот летний сезон.