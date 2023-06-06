О том, что подрыв плотины на Каховской ГЭС существенно не повлияет на масштабную наступательную операцию ВСУ на юге, и этот инцидент только принесет исключительные проблемы для ВС РФ, поскольку затопление всерьез угрожает укреплениям оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного эксперта Сергея Грабского, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Грабского, учитывая конфигурацию фронтовой линии, защитники Украины не собирались проводить каких-либо контрнаступательных действий с форсированием Днепра, так как это является достаточно сложной и небыстрой операцией. Таким образом, захватчики попросту «сознательно выстрелили себе в ногу», создав для себя значительную угрозу — основная зона подтопления приходится именно на оккупированное Левобережье Днепра, где ВС РФ построили оборонные позиции.

Кроме того, подрыв Каховской ГЭС — явный акт терроризма: от уровня воды зависит стабильное охлаждение реакторов Запорожской АЭС, что создает определенную степень угрозы, связанную с ядерным объектом.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Херсонском облсовете рассказали, когда ожидать подъема воды в Днепре до критического уровня.