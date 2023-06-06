О том, что в правительстве станут начислять родителям средства, предназначенные для восстановления состояния здоровья их детей, при этом, взрослым предоставили возможность в самостоятельном порядке избрать учреждения для летнего отдыха в Карпатском регионе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию в официальном Telegram-канале Министерства социальной политики Украины.

Отметим, что рассчитывать на получение такой путевки, могут лишь дети от 7-ми до 18-ти лет (ребенок должен быть из малообеспеченной/многодетной семьи, либо иметь инвалидность), проживающие в населенных пунктах одной из десяти областей, которые были оккупированы, либо сейчас находятся в зоне активных боевых действий/на границе со страной-агрессором.

Оздоровительная путевка предоставляется на 21 календарный день, а для обычного отдыха – на 14 дней. Размер выплат, предусмотренный в рамках реализации данного проекта — 14 165 гривен. Узнать о возможности получения путевки, можно обратившись в органы соцзащиты населения или воспользовавшись платформой «Дія». Кроме того, стоит заранее свериться с перечнем получателей соцпомощи, включая выбор/бронирование/приобретение этой путевки, пройдя по гиперссылке.

Помимо всего вышеописанного, для начисления средств, родителям/лицам их заменяющим, необходимо оформить спецкарточку в «ПриватБанке», а с дополнительной информацией можно ознакомиться в нижеуказанной инфографике от Минсоцполитики:

Ранее мы писали о том, как изменятся соцвыплаты на детей в Украине.