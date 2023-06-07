О том, что на Бахмутском направлении ВСУ уже перешли от оборонной тактики к наступательной (благодаря заранее подготовленным укреплениям), за прошедшие 24-е часа продвинувшись на различных фронтовых участках на расстояние от 200 до 1 100 метров, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, оккупантов на указанном направлении вынудили перейти к обороне, и ВС РФ все еще пытается удерживать свои занимаемые позиции, однако на данный момент, враги начали подтягивать свои резервные формирования на этот участок фронта. Кроме того, несмотря на обещание Пригожина, «вагнеровцы» есть в нескольких тыловых подразделениях. Также, по состоянию на среду, 7-е июня, основные боевые действия возложены на регулярную армию страны-агрессора, которая задействует десантно-штурмовые отряды.

Ранее мы писали о том, что Сырский показал, как защитники Украины штурмуют позиции оккупантов в окрестностях Бахмута.