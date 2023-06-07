О том, по каким многочисленным причинам ВПЛ могут прекратить начислять соцпомощь от государства, предварительно аннулировав указанный статус, пишет «НБН», ссылаясь на материалы в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, лишиться статуса ВПЛ можно, если подпадать под нижеописанные критерии:

не явиться в течение 10 дней в органы соцзащиты населения для идентификации, если была проведена инспекция на новом месте жительства, но гражданин отсутствовал на месте;

выехать за границу;

вернуться на прежнее место жительства;

своевременно не уведомить органы соцзащиты населения относительно изменения фактического места жительства.

Стоит отметить, что средства (2 000 гривен – взрослым, 3 000 гривен – детям или лицам с инвалидностью) за период прекращения выплат, не подлежат переначислению, и возобновить их получение можно лишь со следующего месяца после нового прохождения идентификации.

Ранее мы писали о том, по каким еще причинам ВПЛ могут перестать выплачивать соцпомощь.