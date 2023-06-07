О том, сохранится ли малоприятная динамика с подобным постоянным ростом стоимости в текущем месяце, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз ведущей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Натальи Копытец, опубликованный «24-каналом».

С начала этого года, и до самого конца мая, в Украине фиксируется подорожание основных видов мяса — говядины, свинины и курятины. Впрочем, в список исключений попали гуляш из говядины и соленое сало, которые за указанный период подешевели на 1,2 процента и 2,7 процента соответственно. Также, за 5 месяцев 2023-го года курятина (филе/бедра/голени) выросла в цене на 7,4-15,2 процента, как и части свинины (лопатка/ребра/грудинка/подбрюшина) — на 5,2-14,6 процента.

Стоит отметить, что по мнению Натальи Копытец, аналогичная тенденция с колебанием стоимости базовых типов мяса, может сохраниться и в июне 2023-го года.

Ранее мы писали о том, сколько в июне на кассах украинских супермаркетов попросят за клубнику, яблоки или виноград.