О том, как следует поступить украинцам, которым необходима госпомощь для погашения сумм в «платежках», с учетом того, что заявки на начисление субсидий принимаются лишь до конца текущего месяца, пишет «НБН», основываясь на материалах, размещенных в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Субсидиарные выплаты на этот летний сезон многим украинцам переназначили в автоматическом порядке, но это не касается тех, у кого изменились данные по имущественному положению/составу семьи. Также, еще одной категории граждан Украина необходимо повторно обратиться в ПФУ за субсидией с декларациями на доходы: если во время минувшего отопительного сезона, размер оплаты коммунальных услуг/взносов/платежей на оплату затрат по управлению многоквартирным домом в рамках социальной нормы жилья или соцнормативов обслуживания, не превышал объем обязательного процента коммунального платежа.

Отметим, что после подачи заявления на протяжении 2-х месяцев со старта неотапливаемого сезона, жилищная субсидия будет назначаться с начала такого сезона, однако не ранее даты присвоения права на ее получение.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказали о вариантах начисления субсидии.