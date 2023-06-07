О том, что стоимость овощей урожая 2022-го года, в нашей стране, продолжает неуклонно повышаться, и уже даже стала больше, чем цены молодых овощей, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В прошлом июне, один килограмм лука обходился, в среднем, в 24,62 гривны, но вот в текущем месяце, его цена подросла почти в 3 раза — до 64,37 гривны. В последнем месяце весны, этот же лук, стоил 60,72 гривны/килограмм, при этом, цена на молодой репчатый лук сейчас составляет 57,70 гривны/килограмм.

За килограмм моркови, на данный момент, на кассе в супермаркетах попросят 69,12 гривны, но в мае стоимость оставалась на отметке в 60,78 гривны/килограмм, а в 2022-м году, килограмм моркови стоил 28,23 гривны. Также, морковь нового урожая, в этом июне, стоит дешевле овощей прошлогоднего сезона — 56,9 гривны/килограмм.

Удорожал за 1 месяц и килограмм картофеля — с 11,42 гривны до 12,62 гривны. В прошлом июне цены оставались на уровне в 10,52 гривны/килограмм. Однако, стоимость молодого картофеля, если сравнивать с маем, несколько снизилась — с 39,91 гривны/килограмм до 34,6 гривны/килограмм.

Почти на 1 гривну за месяц подросла цена за свеклу урожая 2022-го года — с 9,79 гривны/килограмм до 10,65 гривны/килограмм. Отметим, что в минувшем июне, стоимость килограмма свеклы была в несколько раз выше — 32,56 гривны. Впрочем, сейчас молодая свекла немного подешевела — с 85,20 гривны/килограмм до 69,92 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, сколько в июне на кассах украинских супермаркетов попросят за клубнику, яблоки или виноград.