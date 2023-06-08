О том, что потенциальным пенсионерам, чья дата рождения припадает на начало календарного года, следует не торопиться с подачей заявления, поскольку на обращение за пособием отводится 3 месяца с дня наступления надлежащего возраста (заявление можно подать и за месяц до дня рождения), пишет «НБН», ссылаясь на материал «Социальной информационной платформы».

Для расчета размера пенсии по возрасту, учитывается средняя зарплата в Украине за последние 3 календарных года: в частности, если гражданин, который родился в январе, подаст заявку на начисление соцвыплат в декабре, то получит пособие, соответствующего устаревшей зарплате за предыдущие годы.

Также, если получатель пенсии, с начала 2024-го года, направит обращение в декабре 2023-го года, при начислении пенсии ему учтут среднюю зарплату за период с 2020-го по 2022-й годы (включительно). Однако, если такая заявка будет отправлена в 2024-м году, станут основываться на зарплате уже за 2021-2023-й годы, которая явно несколько выше.

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