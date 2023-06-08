О том, что большинство граждан соседнего государства, намерены продолжать оказывать разностороннюю помощь украинцам, пишет «НБН», основываясь на результатах опроса (провел исследовательский институт Pollster), опубликованного в Polskie Radio.

В частности, преобладающая часть респондентов (общее количество опрошенных в период с 30-го по 31-е мая — 1 006 человек), являющихся гражданами Польши, твердо уверены — необходимо и далее поддерживать украинцев: на вопрос «Стоит ли продолжать помогать украинцам» — 65 процентов поляков ответили положительно, и только 35 процентов — отрицательно. Кроме того, в этом же интересном опросе, респонденты утвердительно ответили — Украина может рассчитывать как на военную, так и гуманитарную помощь от Польши.

Ранее наш информационный портал писал о том, что украинцам рассказали, где в Польше проще всего трудоустроиться на высокую зарплату.