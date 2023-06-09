О том, что при существовании долгов на любую, даже самую незначительную сумму, банковский счет каждого украинца могут «заморозить», и как следует поступить в такой ситуации, чтобы вернуть доступ к своим средствам, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Социальной информационной платформы».

В частности, право относительно наложения ареста на банковский счет дается исполнительной службе, которая следует судебным решениям о взимании долгов за «коммуналку»/тому подобное, но, в соответствии с ЗУ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», необходимо знать, что должник может разблокировать только 1 счет, и воспользоваться суммой до 13 400 гривен, и для этого:

подать заявление исполнителю, который заблокировал счета, указав номер надлежащего, включая реквизиты банка;

указать данный счет текущим, как предназначенный физлицу для проведения расходных операций;

предоставить такое заявления лично/отправить заказным письмом.

Исполнительная служба обязана принять соответствующее решение о разблокировке в течение 2-х рабочих дней, и не позднее последующего дня, направив постановление в банк.

Ранее мы писали о том, что в «ПриватБанке» объяснили, как поступить, если счет «заморозили».