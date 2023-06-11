Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на обновленные данные DeepState.

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают вести активные наступательные действия на южном фронте российско-украинской войны. Если верить обновленным данным интерактивной карты DeepState, то становится известно, что воины ВСУ смогли взять под свой контроль населенные пункты Лобковое, Левадное и Нескучное. На картах четко видно, что данная территория уже перешла под контроль Украины, также об этом сообщают и украинские средства массовой информации.

Помимо этого и известно, что активные бои идут за населенные пункты Работино и Новодонецкое. Там украинские защитники штурмуют позиции российских оккупантов.

По данным аналитиков известно, что российские оккупанты потеряли уже достаточно много позиций на Запорожском направлении. Особенно в районе Новоселки и Новополя.

Напомним, ранее мы писали об освобождении населенного пункта Благодатное.