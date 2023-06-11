Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Так, по словам Гуменюк становится известно, что российские оккупанты из-за подрыва дамбы на Каховском водохранилище потеряли достаточно большое количество собственных снарядов, которые они держали на складах в Херсонской области.

По словам спикера Оперативного командования «Юг» известно, что вода прошлась по линиям обороны оккупантов от 5 до 15 километров, в результате чего большое количество мин и других снарядов идет к берегу. А это, в свою очередь достаточно опасно.

“Среди полос обороны обустраивались и позиции – когда первый паводковый подъем воды залил их блиндажи и окопы – уже тогда они потеряли часть личного состава и оружие. В этой полосе от 5 до 15 км, которую затопило, находились и их полевые склады боеснабжения. Все это сейчас разнесен по зоне затопления и может нести опасность” – заявила Гуменюк.

Отметим, ранее коллаборант раскрыл подробности подрыва Каховской ГЭС.