О том, что на предстоящем «Рамштайне», проведение которого запланировано на 15-е июня в Брюсселе, члены «Контактной группы по вопросам обороны Украины» должны детально обсудить не только процесс переподготовки украинских летчиков или открытие логистических центров, предназначенных для восстановления и оснащения техники, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы оборонного ведомства Алексея Резникова, опубликованное в официальном Telegram-канале Минобороны Украины.

По словам Резникова, на заседании государств-союзников затронут детальные вещи, касающиеся «самолетной коалиции»: подготовку не только пилотов, но и сопутствующего сервисного персонала (техников/инженеров), который будет заниматься обслуживанием западных образцов самолетов. Вызвано это тем, что процесс сопровождения современных боевых самолетов стран Запада, является весьма сложной системой, и его станут обсуждать «с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, присоединившихся к указанной коалиции».

Ранее мы писали о том, что Алексей Резников анонсировал начало новой ракетной программы Украины.