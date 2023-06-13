О том, как российский теракт отразится на ситуации со стоимостью и поставками агропродуктов на внутреннем рынке нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение главы Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Голованя, прозвучавшее в период трансляции единого национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По мнению представителя сельхозведомства, подрыв дамб приведет к потере некоторой части урожая зерновых, но не критичных: в Украине не будет наблюдаться серьезных дефицит, так как еще в 2022-м году, агропредприятия в прочих регионах начали выращивать альтернативную продукцию, в частности, овощную.

Кроме того, будет потерян лишь некоторый объем сельхозпродукции, поскольку основные орошаемые земли на юге, расположены по левой стороне Днепра, тогда как Правобережье по-прежнему остается в «серой зоне». Таким образом, обстановка на украинском рынке в текущем году не станет хуже, чем в прошлом, и ценовые тенденции не претерпят значительных изменений в большую сторону.

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