О том, что по словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поставка российского ЯО на белорусскую территории, являлась результатом его личного запроса к Москве, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «БЕЛТА».

В частности, самоназначенный глава РБ подчеркнул — снабжение его страны российским ЯО осуществилось после просьбы и «настоятельного дружеского требования» к российской стороне, что якобы позволит «гарантировать безопасность» Беларуси:

Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это оружие. Мне его достаточно.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко в действительности готовил наземное вторжение своей армии в Украину, однако не сумел это осуществить.