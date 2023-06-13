О том, что на такую соцпомощь смогут претендовать любые малоимущие семьи, оказавшиеся в непростых жизненных обстоятельствах, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную начальником отдела управления соцзащиты населения одного из районов города Одесса, и опубликованную в издании «На Пенсии».

В частности, соцпомощь из госбюджета может назначаться и выплачиваться малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают в Украине, и по уважительным причинам, имеющим среднемесячный суммарный доход ниже прожиточного минимума на семью (размер этой суммы высчитывается, исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом).

Следует учесть, что при подобном расчете станут принимать во внимание нижеуказанные доходы:

зарплаты минус налоги на доходы физических лиц;

денежные довольствия военнослужащих;

пенсии и ежемесячные выплаты экс-судьям;

стипендии (кроме соцстипендий, которые предоставляются детям-сиротам и несовершеннолетним, лишенным родительской опеки);

финпомощь, начисляемую местными органами соцзащиты населения, не исключая льгот на оплату «коммуналки»/покупку твердого или «голубого топлива»;

помощь по безработице/прочие выплаты, которые отчисляются фондами соцстрахования;

переводы средств из-за рубежа;

проценты, полученные от владения активами.

Стоит уточнить, что получения такой госпомощи, необходимо лично обратиться в надлежащее структурное подразделение, которое ответственно за соцзащиту населения/Центр предоставления административных услуг, взяв с собой заявление и декларации о доходах касательно всех членов семьи.

Ранее мы писали о том, что вскоре в Украине станут иначе оформлять соцпомощь на оплату коммунальных услуг.