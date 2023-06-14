О том, что последняя в этом году индексация пенсионных выплат запланирована на июль, и процесс пересмотра сумм затронет исключительно граждан, которые ушли на заслуженный отдых в соответствии с нормами спецзаконов, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, обновление пенсий коснется ученых, госслужащих, журналистов и некоторых категорий работников, которые выходили на пенсию согласно специальным законодательным актам, однако процент индексации выплат останется прежним, как и для всех прочих — 19,7. Впрочем, размер прибавки для каждого такого пожилого гражданина подберут в индивидуальном порядке: например, если базовая пенсия без надбавок/доплат, сейчас составляет 5 076 гривен, то после ожидаемой индексации, она вырастет сразу почти на 1 000 гривен, и станет 6 056 гривен. Если же размер базовой пенсии гораздо ниже, то после индексации сумма пособия вырастет в пределах от 100 до 400 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ рассказали, из-за чего можно потерять право на пенсионные выплаты.