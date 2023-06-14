О том, что в Украине начал действовать облегченный механизм по покупке земли в личное пользование, который позволяет гражданам получить участки по более низкой стоимости, при условии использованиях наделов для садоводства/огородничества, пишет «НБН», ссылаясь на уже принятый проект закона №3065-IX, опубликованный на официальной странице Верховной Рады.

Сейчас покупатели небольших участков могут отказаться от предварительных проверок у нотариуса, что откроет возможность на ускорение сделок, одновременно снизив цену на землю для личного использования. Кроме того, подобное нововведение, в первую очередь, относится к земле сельхозназначения, площадью до 0,25 гектара, предназначенной для ведения садоводства/выращивания подобных культур. Также, дополнен перечень особ, которым ограничивается право на приобретение сельхозучастков: акционеры/бенефициары юрлиц, попавших под санкционные ограничения, теперь не смогут стать собственниками этой земли.

Ранее мы писали о том, что в Раде разрешили смягчить условия по кредитным обязательствам.