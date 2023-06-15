О том, что для начисления 200 000 гривен обещанной госкомпенсации в рамках программы «єВідновлення», необходимо оформить спецкарточку в «ПриватБанке», «Монобанке», «ПУМБе», «Абанке», «Сенс-Банке», «Райффайзен-Банке», «Спортбанке» и «Изибанке», пишет «НБН», ссыылаясь на материал, опубликованный в Telegram-канале «Дія».

Подать запрос на оформление такой карточки можно как до подачи заявления на компенсацию, так и в период данного процесса, и для этого нужно:

при отправке заявки через «Дія» — выбрать предложенное приложение, заказав карту;

при оформлении карты заранее, та сама откроется в «Діє» автоматически.

Отметим, что весь процесс можно осуществить и в онлайн-приложении избранного банка, например, как это делается у «ПриватБанка»:

установить/обновить приложение «Приват24»;

открыть закладку «Кошелек»;

выбрать вкладку «Добавить» и остановиться на карте.

Следует учесть, что указанными выплатами из госбюджета, можно лишь оплачивать товары/услуги по ремонту жилья у компаний, участвующих в «єВідновленні», а перечислять средства на иные счета, снимать «наличку» или переводить деньги на реквизиты — запрещается, как и пополнять карту самостоятельно.

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