О том, что Осло и Копенгаген согласовали намерения относительно предоставления Киеву добавочной партии боеприпасов — 9 000 артиллерийских снарядов (помимо ранней одобренной поставки в 54 000 штук), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице правительства Норвегии.

Как стало известно, такое комплексное решение предусматривает отправку Норвегией снарядных гильз, а Данией — детонаторов и зарядных смесей для данных боеприпасов. В целом, подчеркнул глава Министерства обороны Норвегии Берн Арильд Грамм, подобные объеденные усилия, позволят Украине рассчитывать на получение необходимых боеприпасов в сжатые сроки.

Отметим, что указанные артиллерийские снаряды предназначены, в том числе, для применения в нескольких типах артиллерийских систем, включая гаубицы M-109, которые ранее Украина тоже получила от Норвегии.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие многоцелевые истребители Украине может передать Австралия.