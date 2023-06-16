О том, что по этому мирному городу в очередной раз беспринципно ударили российские оккупанты, о чем заблаговременно предупреждали сигналы воздушной тревоги — сейчас серия взрывов фиксируется в Подольском районе столицы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, атака путинской армии еще не завершилась, и не время покидать укрытия, поскольку в сторону Киева все еще летят российские ракеты баллистического типа. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ предупредили об аналогичной опасности — существует угроза применения баллистического вооружения по центральным, восточным и западным регионам нашей страны: воздушная тревога вызвана пусками крылатых «Калибров» из акватории Черного моря.

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодня ночью РФ осуществила очередной акт агрессии против Украины, запустив по нашей стране иранские дроны-камикадзе «Шахед».