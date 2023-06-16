О том, что в этот уик-энд, 17-го и 18-го июня, на основной части Украины — засушливые и весьма теплые условия погоды, а кое-где отметки на термометрах поднимутся и до +28…+29 градусов по Цельсию, при этом, в первый выходной на западе, а во второй — и на юге, прольются ливни с грозами, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз «Погоды-УНИАН».

Киев: в первый выходной — несущественная облачность, а температура: в темные часы суток — до +17 градусов по Цельсию, а днем +28 градусов по Цельсию; во второй: в темные часы суток — до +18 градусов по Цельсию, а днем — до +29 градусов по Цельсию с небольшой облачностью.

Львов: в первый выходной — пасмурно и дожди, а температура: в темные часы суток — до +14 градусов по Цельсию, а днем — до +17 градусов по Цельсию, во второй: в темные часы суток — до +14 градусов по Цельсию, а днем — до +18 градусов по Цельсию с осадками и прояснениями.

Луцк: в первый выходной — незначительные облака и грозовые ливни, а температура: в темные часы суток — до +15 градусов по Цельсию, а днем — до +21 градусов по Цельсию; во второй — тучи, сменяющиеся выпадением дождя, а температура: в темные часы суток — до +14 градусов по Цельсию и днем — до +17 градусов по Цельсию.

Винница: в первый выходной — тучами затянет небо, а температура будет варьироваться от +16 до +29 градусов по Цельсию; во второй — температура от +15 до +29 градусов по Цельсию с небольшой облачностью.

Одесса: в первый выходной — пасмурно, а температура: в темные часы суток — до +19 градусов по Цельсию и днем — до +27 градусов по Цельсию; во второй — ясно, а температура в пределах от +20 до +28 градусов по Цельсию.

Харьков: в первый выходной — в темные часы суток до +18 градусов по Цельсию, а днем — до +27 градусов по Цельсию облака; во второй — от +17 до +28 градусов по Цельсию, но абсолютно ясная погода.

Днепр: в облачный первый выходной — в темные часы суток до +17 градусов по Цельсию, а днем — до +27 градусов по Цельсию; в ясный второй — от +18 до +29 градусов по Цельсию.

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