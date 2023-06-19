О том, какой курс национальной валюты ожидать в Украине в ближайшие месяцы, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, опубликованное в «Украинских национальных новостях».

По словам Пендзина, до завершения этого летнего сезона, курс доллара останется на той же отметке, что наблюдается и сейчас, поскольку до самой осени ожидается период дефляции и начало активных поставок продукции нового урожая на внутренний рынок продовольствия. Также, благодаря государствам-партнерам, валютные запасы Украины сейчас достигли 39 миллиардов долларов — это беспрецедентная цифра за последние 11-ть лет, потому не предвидится появление каких-либо серьезных «раздражителей» для того, чтобы что-то поменялось на валютном рынке, и «мы будем иметь точно такой курс доллара до сентября месяца».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Национальном Банке Украины пересмотрели прогноз относительно темпов инфляции.