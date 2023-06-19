О том, что на временно захваченных украинских территориях фиксируется существенное увеличение числа военных преступлений ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, на прошлой неделе в некоторых населенных пунктах Херсонского региона, путинская армия провела внезапный рейд с целью выявления жителей, отказавшихся от обретения российского гражданства: часть украинцев задержана, и об их судьбе фактически ничего не известно. Также, в Дебальцево Донецкой области, 13-го июня российские военнослужащие ограбили местные предприятия, объекты инфраструктуры, магазины бытовой техники и продуктовые сети: награбленный товар был погружен в военные автомобили, и конвой выехал в сторону Луганской области.

Кроме того, на протяжении прошлой недели, в Покровском на временно оккупированной территории в Запорожской области, инженерное подразделение ВС РФ, хаотично минировало частные дачные участки, включая поля и обочины дорог с асфальтовым покрытием, без установки предупреждающих знаков.

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