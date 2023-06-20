О том, что за минувшие 24-ре часа, защитники успешно выполнили 1 487 огневых боезадач, интенсивно «утилизируя» путинскую армию, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

В частности, за последние сутки, потери ВС РФ, как убитыми, так и ранеными, составили более 5-ти рот — около 600 человек. Кроме того, частично повреждено или полностью уничтожено 46-ть единиц российской военной техники:

13 различных танков;

7 БМП/БТР;

1 дрон «Supercam»;

1 дрон «Shahed-136»;

4 самоходных гаубицы 2С19 «Мста-С»;

1 самоходная гаубица 2А65 «Мста-Б»;

1 зенитно-ракетный комплекс «Бук»;

2 противотанковые пушки МТ-12 «Рапира»;

1 радиолокационная станция «Зоопарк»;

1 тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

Помимо этого, уничтожено 5 складов с боеприпасами.

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