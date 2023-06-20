О том, какие позитивные изменения в ближайшее время будут внесены в процедуру возврата практически утраченных средств, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, для украинцев отроют возможность на получение возмещения средств от «Фонда гарантирования вкладов физлиц» через приложение госуслуг «Дія» — подать подобную запрос относительно выплаты «задолженностей» от обанкротившегося банка можно будет буквально «в несколько кликов», и для этого следует:

подать заявление на возмещение денежных средств;

свериться с суммой выплат;

выбрать существующий/открыть новый счет «є-Підтримки» в банке, являющемся агентом «Фонда гарантирования вкладов» для зачисления средств.

Ранее наш информационный портал писал о том, как следует поступить в ситуации, когда необходимо вернуть доступ к средствам, «замороженным» за долги.