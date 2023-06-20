О том, какие позитивные изменения в ближайшее время будут внесены в процедуру возврата практически утраченных средств, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
В частности, для украинцев отроют возможность на получение возмещения средств от «Фонда гарантирования вкладов физлиц» через приложение госуслуг «Дія» — подать подобную запрос относительно выплаты «задолженностей» от обанкротившегося банка можно будет буквально «в несколько кликов», и для этого следует:
- подать заявление на возмещение денежных средств;
- свериться с суммой выплат;
- выбрать существующий/открыть новый счет «є-Підтримки» в банке, являющемся агентом «Фонда гарантирования вкладов» для зачисления средств.
Ранее наш информационный портал писал о том, как следует поступить в ситуации, когда необходимо вернуть доступ к средствам, «замороженным» за долги.