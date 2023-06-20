О том, что украинская армия преуспевает на нескольких направлениях в южной и восточной части страны, включая сдерживание атак противника на северо-западе, юго-западе и некоторое продавливание оккупантов на северо-востоке от Бахмута, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице «Института по изучению войны».

Помимо вышеуказанных успехов, защитники результативно продвинулись на Запорожье: уже деоккупирован населенный пункт Пятихатки, расположенный в 25 километрах северо-западнее Орехова: активные боестолкновения фиксировались к югу и юго-западу от данного села.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Анна Маляр рассказала о сложной ситуации на востоке Украины.