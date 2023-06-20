О том, что в Европейском Союзе приступили к подготовке еще одного пакета финпомощи для Украины, на сумму около 50 миллиардов евро, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, опубликованные информационным агентством Bloomberg.

Согласно данным журналистов, такое предложение выдвинуто Еврокомиссией, и эти средства предназначены для покрытия текущих затрат украинского правительства, в частности, на выплату пенсионных пособий и начисление заработных плат работникам, занятым в бюджетной сфере, не исключая и необходимое восстановление объектов критической инфраструктуры, которая пострадала вследствие массированных атак российских оккупантов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минэкономики Украины предлагают значительно расширить список лиц, подлежащих бронированию от мобилизации в ВСУ.