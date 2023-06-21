О том, что бойцы Сил обороны Украины не прекращают ведения наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях, и за прошедшие 24-ре часа, добились на этих участках частичного успеха, закрепляясь на достигнутых рубежах, таким образом выравнивая линию соприкосновения, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы Министерства обороны Анны Маляр.

По словам Маляр, на востоке ВСУ сдерживают масштабное наступление путинской армии: речь идет о Лиманском и Бахмутском направлениях — наиболее ожесточенные бои идут у Ямполовки и Серебрянского лесничества в Донецкой области. Кроме того, на направлении Белогоровка — Шипиловка, наши войска, вследствие ведения ответных наступательных действий, обрели некоторый успех. Также, восточные регионы остаются приоритетными направлениями для противника, поскольку оккупанты намерены выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что под Бахмутом обстановка остается без изменений, и ежедневно происходит по несколько боестолкновений, но линия соприкосновения — стабильна.

Ранее мы писали о том, что Анна Маляр рассказала о сложной ситуации на востоке Украины.