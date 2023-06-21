О том, что Крым остается частью Украины, и в США полностью одобряют все усилия защитников нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, прокомментировавшей российские угрозы, опубликованное в материале «Европейской правды».

Сингх снова напомнила Шойгу — Крымский полуостров является частью нашей страны, и в Минобороны США будут и далее открыто поддерживать ВСУ касательно намерений по возвращению любой временно оккупированной территории Украины:

Украинцы делают все необходимое как с вооружением, так и с возможностями, которые у них открываются на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории.

Ранее мы писали о том, что в бюджете Минобороны США образовался некоторый избыток средств, которым могут существенно расширить объемы военной поддержки Украины.