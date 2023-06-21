О том, что ВС РФ ведут подготовку к «эвакуации» с левого берега Днепра в Херсонской области на территорию временно оккупированного Крымского полуострова, где уже обустроены плотные линии обороны, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение военно-политического обозревателя Александра Коваленко, опубликованное в «ТСН».

По словам Коваленко, сейчас в Крыму размещено от 20 до 25 БТГр ВС РФ, и этого явно недостаточно для удержания обороны по линии Армянск-Медведевка-Джанкой-Красноперекопск, даже на 50-ти процентах периметра, а 150 000 человек, которые пока находятся на временно захваченной территории Украины, может хватить для подобных целей оккупантов: данная «живая сила», примерно в 180 БТГр, способна отразить атаки защитников нашей страны, в пределах расстановки каждой российской БТГр по 1-2 километрам фронта.

Таким образом, можно сделать выводы — такая концентрация подразделений жизненно нужна оккупантам для их последующей «эвакуации» на полуостров: эти действия россиян указывают на то, что никакого оптимизма относительно сохранения контроля над левобережной Херсонской областью и частью Запорожской они не ощущают.

Ранее мы писали о том, что Маляр рассказала, на каких участках фронта есть успехи у защитников Украины.