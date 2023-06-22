О том, как в нашем оборонном ведомстве прокомментировали утренние атаки на 2 моста в районе поселка Чонгар, пишет «НБН», ссылаясь на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшие во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, если подобные «звезды зажигают», значит это для чего-то необходимо, и на данном этапе, подобный процесс не просто идет, но и «будет продолжен». В частности, в ГУР МОУ подчеркнули, что дело касается методичной работы, в которой участвуют Силы обороны, Движение сопротивления и местное население, с нетерпением ожидающее полного освобождения оккупированных территорий.

Представитель ГУР МОУ подчеркнул:

Можно только комментировать, что дальше будет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что появились первые видеокадры с последствиями атаки на Чонгарские мост и переправу.