О том, что внешнеполитическое ведомство Молдовы глубоко возмущено агрессивной риторикой главы оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Херсонской области Владимира Сальдо, относительно вероятных ударов по мосту через Дунай, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Европейской правды».

В частности, представители МИД Молдовы уведомили — они срочно вызовут посла государства-террориста для предоставления надлежащих пояснений, поскольку такие заявления Сальдо являются абсолютно неприемлемыми. Таким образом, Молдова показала, что не потерпит подобных высказываний, которые явно направлены не только против Украины, но и против этой страны.

Ранее мы писали о том, как Наталия Гуменюк прокомментировала «бавовну» на Чонгарском мосту, который соединяет Херсонскую область с временно захваченным Крымским полуостровом.