О том, что в нашей стране нанимателям, не оформляющим трудовые отношения с работниками и не уплачивающим надлежащие налоги, включая Единый соцвзнос (ЕСВ), грозит немалое финансовое наказание, пишет «НБН», ссылаясь на официальный портал Государственной налоговой службы Украины.

Представители Налоговой службы, совместно с инспекторами Гослужбы по вопросам труда регулярно проверяют работодателей, на предмет официального оформления трудовых отношений с работниками, и оплату реальных размеров налогов и ЕСВ: ведется постоянный мониторинг численности наемных сотрудников и соответствие их количества объему хозяйственной деятельности. По результатам такого контроля над работодателями, тех, кто использует незадекларированный труд, идентифицируют, и, естественно, наказывают: иногда штраф может достигать суммы в 201 000 гривен, в особенности, если нарушения фиксируются неоднократно.

Ранее мы писали о том, что в Украине ФЛП 1-й и 2-й групп, вскоре смогут вносить единый налог в добровольном порядке, при условии ранней регистрации в определенных регионах.