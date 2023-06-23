О том, что ВСУ успешно «задвухсотили» российского захватчика Даниила Сматрова из Хакасии (хвастался, что обязательно «возьмет Киев»), до этого добровольно вступившего в кадыровское подразделение, а позднее «демитализированного» на Запорожском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал сооснователя международного волонтерского сообщества «InformNapalm», OSINT-эксперта Ираклия Комахидзе.

Ранее публиковались некоторые фотоснимки указанного «кадыровца», засветившегося в форме с нашивкой «На Киев». Кроме того, оккупант хвалился шевронами университета спецназа РФ (расположен в городе Гудермес в Чечне) и «Ахмат сила», включая изображение почившего отца чеченского главаря Рамзана Кадырова и самоназначенного Чеченской Республики — Ахмата Кадырова.

OSINT-эксперту удалось установить — наемника зовут Сматров Даниил Андреевич, и родился он в 1988-м году, корни имеет в Хакасии, и при отправке в Украину, «кадыровец» остановился на выборе позывного «Кипиш». Точный адрес регистрации Сматрова — Хакасия, город Абакан, улица Торговая, 1 квартира 23. Итогом вторжения в нашу страну стала «утилизация» оккупанта, произошедшая 22-го июня текущего года.

Ранее мы писали о том, что «кадыровцы» грабят население не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в Белгородской области РФ.