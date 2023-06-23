О том, что для результативного контрнаступления, ВСУ необходимо большее количество самолетов, вертолетов и переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку такие вооружения помогут покончить с доминированием путинской армии в небе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованное в «Европейской правде».

По словам Кулебы, вытеснение самолетов РФ из неба над Украиной — второй по значимости важнейший вызов, который идет сразу после быстрых поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства акцентировал — текущую контрнаступательную военную операцию, как и потенциальную последующую, не следует рассматривать как решающие.

Ранее наш информационный портал писал, что Дмитрий Кулеба рассказал о количестве контрнаступлений ВСУ, которые потребуются для полной деоккупации Украины.