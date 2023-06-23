О том, что подавляющая масса представителей оккупационных властей, включая и военное командование в захваченном Крыму, уже вывезли свои семьи, и вывели активы с полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Юсова, силы захватчиков активно рассматривают возможность экстренного выезда с территории Крымского полуострова, в частности, целый перечень российских предприятий в украинском Крыму начал подготовку к эвакуационным мероприятиям, не забывая провести сбор всей документации для перевозки в регионы страны-агрессора.

Ранее наш информационный портал писал, что у Буданова анонсировали продолжение «бавовны» для оккупантов.