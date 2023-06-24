Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-каналы.

С телеграм-каналов становится известно о том, что на данный момент, на территории Воронежской области, которая находится недалеко от границы с Украиной идут боевые столкновения между наемниками частной военной компании «Вагнер», главой которых является Евгений Пригожин и между регулярными войсками Российской Федерации. К слову видео перестрелок опубликовал местный житель, прокомментировав происходящее словами: «война началась…».

Также некоторые источники сообщают о том, что российская авиация наносит регулярные удары по колоннам «вагнеров» в Воронежской области. По предварительным данным известно, что они сбрасывают бомбы ФАБ-500 из авиации и пытаются остановить движения войск Пригожина в сторону Москвы.

Достаточно неоднозначной ситуация остается и в Ростове. Там, как пишут СМИ, местные жители вышли на протесты против оккупации города «вагнеровцами», но митинг быстро разогнали.

Ранее мы писали о взятии “вагнерами” Ростова.