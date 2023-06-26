О том, что нашими Силами обороны, деоккупировано очередное село, расположенное в Волновахском районе на территории Донецкой области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

В частности, речь идет о поселке Ровнополь, который вновь взят под контроль ВСУ. При этом, данное село останется в тылу защитников, поскольку Силы обороны продолжат продвигаться дальше.

Отметим, что Ровнополь стал 9-м населенным пунктом, деокупированным ВСУ с начала контрнаступления, и до этого путинская армия была «выдавлена» из: Новодаровки, Левадного, Сторожевого, Макаровки, Благодатного, Лобкового, Нескучного и Пятихаток.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Анна Маляр рассказала об успешном продвижении защитников Украины за минувшую неделю.