О том, какую соцпомощь на оплату ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) могут получить многодетные семьи, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного Фонда Украины.

В частности, такое право на начисление 50-процентных скидок на оплату коммунальных услуг, внесено в статью 13-ю ЗУ «Об охране детства», предусматривающей выплаты семьям, воспитывающим 3-х и более детей, и это касается:

оплаты за жилье, в рамках норм, соответствующих законодательству (21 квадратный метр на каждого члена семьи/дополнительно 10,5 квадратных метров на семью);

потребления коммунальных услуг («голубое топливо» или электроэнергия) и сжиженного баллонного газа (согласно нормам или соцнормативам, определенным правительством);

стоимости топлива (если домовладение не подключено к централизированному отоплению).

Указанные скидки для многодетных семей, не зависят от типа жилья/формы собственности на него, и назначаются на срок до 12 месяцев.

Впрочем, есть оговорка — льготы не предоставят, если размер среднемесячного суммарного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, при расчете на одного члена, выше объема дохода, дающего право на начисление налоговой соцскидки — в текущем году эта сумма равняется 3 760 гривен.

Ранее мы писали о том, при каких условиях субсидию в Украине могут назначить несовершеннолетним особам.