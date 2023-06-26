О том, какие цены в крупных сетевых супермаркетах Украины на хлеб, рыбные консервы и твердый сорт сыра установились в этот понедельник, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг тематического портала «Минфин».

Пшеничная разновидность хлеба в текущем месяце, если провести сравнение с маем, стала менее доступна — до 35,93 гривны за 0,6 килограмма.

Стоимость консервированной продукции изменилась в зависимости от ее вида: «Сардины натуральные» стали дороже почти на 5 гривен — до 60 гривен за 0,23 килограмма. Однако шпроты марки «Аквамарин» в растительном масле подешевели — с 69,1 гривны до 63,3 гривны/0,15 килограмма.

Кроме того, «подскочила» стоимость твердого сорта сыра от «Звени Горы» типа «Голландский 45-процентый» — с 409,97 гривны/килограмм до 432,13 гривны/килограмм. Также, ценники на аналогичный сорт сыра «Комо» — «Российский 50-процентный» выросли с 359,13 гривны/килограмм до 373,2 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие цены на соль, сахар и муку установились в Украине в этом месяце.