О том, в каких обстоятельствах указанный процесс необходим, и как заменить этот важный документ, пишет «НБН», ссылаясь на «Социальную информационную платформу».

В частности, новое удостоверение могут выдать получателю пенсионного пособия по нижеуказанным причинам:

старое удостоверение пришло в непригодный вид;

документ потерян;

назначается иной вид пенсионного пособия;

изменились типы опеки/попечительства.

Отметим, что при обновлении удостоверения, вносится надлежащая отметка в пенсионное дело.

Также, направить в сервисный центр ПФУ нужно соответствующую заявку и следующую документацию:

копию документов, удостоверяющих личность/полномочия особы как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/серию и номер паспорта для физлиц, которые, по их религиозным убеждениям, отказались от карточки, и есть соответствующая отметка в паспорте;

фотографии;

образец подписи (для получения электронного пенсионного удостоверения в «Ощадбанке» или «ПриватБанке»).

Ранее мы писали о том, кто в Украине имеет право на первоочередные выплаты пенсионного пособия.