О том, в каких обстоятельствах указанный процесс необходим, и как заменить этот важный документ, пишет «НБН», ссылаясь на «Социальную информационную платформу».
В частности, новое удостоверение могут выдать получателю пенсионного пособия по нижеуказанным причинам:
- старое удостоверение пришло в непригодный вид;
- документ потерян;
- назначается иной вид пенсионного пособия;
- изменились типы опеки/попечительства.
Отметим, что при обновлении удостоверения, вносится надлежащая отметка в пенсионное дело.
Также, направить в сервисный центр ПФУ нужно соответствующую заявку и следующую документацию:
- копию документов, удостоверяющих личность/полномочия особы как представителя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/серию и номер паспорта для физлиц, которые, по их религиозным убеждениям, отказались от карточки, и есть соответствующая отметка в паспорте;
- фотографии;
- образец подписи (для получения электронного пенсионного удостоверения в «Ощадбанке» или «ПриватБанке»).
Ранее мы писали о том, кто в Украине имеет право на первоочередные выплаты пенсионного пособия.