О том, что украинская армия, в рамках летней кампании по освобождению территорий, уже отвоевала несколько сотен квадратных километров, что превышает площадь, оккупированную страной-агрессором во время «масштабного зимнего наступления», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, опубликованное в Twitter-аккаунте возглавляемого им ведомства.

По словам Уоллеса, благодаря результативному контрнаступлению ВСУ, Украина освободила около 300 квадратных километров ранее оккупированных территорий, и это гораздо большая площадь, чем РФ захватила за весь период своего «зимнего наступления».

Ранее наш информационный портал писал о том, что британская разведка рассказала, как активность защитников Украины повлияла на путинскую армию.