О том, что в период продолжающихся мобилизационных мероприятий, работники ТЦК/СП могут забрать смартфон или прочие личные вещи, но есть ли у них на это право, пишет «НБН», ссылаясь на консультации правозащитников, опубликованные в Focus.

По мнению юристов, никакого права на изъятие телефонов/других вещей, в соответствии с действующим законодательством, у вручающих повестки попросту нет, включая военнослужащих и полицейских, стоящих на блокпостах.

По словам адвоката Юрия Сергиенко, сейчас нет нормативных актов, разрешающих сотрудникам ТЦК/СП изымать каких-либо вещи у особ на улице/иных общественных местах или дома. Единственное исключение из подобных правил — проверка документов особы/поверхностный осмотр его автотранспортного средства на блокпостах без права на «конфискацию» личных вещей, не содержащих явных признаков преступления.

То есть, отбирать предметы у особы могут лишь основываясь на решении следственного судьи относительно обыска/осмотра или когда определенные вещи — орудие преступления/административного правонарушения. Кроме того, при изъятии обязаны составить соответствующие протоколы в присутствии понятых, а лицо располагает правом на защитника.

Таким образом, изъятие полицейскими мобильного телефона/передача его сотрудникам ТЦК и СП являются абсолютно неправомерными действиями.

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики предлагают расширить список лиц, подлежащих бронированию от призыва в армию.