О том, что в этот вторник, 27-го июня, страна-агрессор запустила по городу Кременчуг в Полтавской области фактически те же ракеты, что и в 2022-м году по торговому центру, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, сегодняшний запуск произошел с бортов российских Ту-22М3, являющихся носителями ракет Х-22, — 12 месяцев назад аналогичный боеприпас попал в торговый центр в Кременчуге. Также, оккупанты отправили для обстрела минимум 2 самолета, которые предварительно были замечены в воздушном пространстве, и «по меньшей мере 2 ракеты были зафиксированы во время этой атаки».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» сообщали — оккупанты взяли тактическую паузу для обстрелов Украины.