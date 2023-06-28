О том, что текущий год, судя по всему, станет переломным в войне РФ против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса, прозвучавшее во время интервью для местного издания ZDF.

По словам Писториуса, существует высокая вероятность того, что 2023-й год окажется решающим — речь идет буквально о ближайших месяцах. Именно по указанной причине, Берлин несколько недель назад выделил огромный пакет военной поддержки Украине — на сумму около 2,7 миллиарда евро. Кроме того, руководитель Минобороны Германии подчеркнул, что на данный момент, «ставит» на контрнаступление ВСУ, «а все остальное станет на свои места».

Ранее мы писали о том, что Резников объяснил, почему не стоит придавать значения сообщениям о медленном продвижении ВСУ при контрнаступлении.