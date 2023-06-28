О том, как на АЗС Украины могут «подскочить» цены на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, опубликованное в «Новини.Live».

По словам Куюна, резкий рост стоимости автотоплива фактически произойдет не сразу с наступлением 1-го июля, а предположительно на протяжении месяца с момента восстановления довоенных акцизов/налогов, так как продавцы топлива скопили достаточные запасы разных видов топлива, которых хватит не более, чем до августа. По мере иссякания подобных запасов, и закупки горючего по обновленным ценам, вырастут и цены на украинских АЗС: бензины с 1 июля подорожают на 11 гривен/литр, дизель — на 8 гривен/литр, сжиженный газ — на 3 гривны/литр.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты назвали причины скорого подорожания куриных мяса и яиц в Украине.